Secondo La Repubblica, il fatto che parecchie maglie da numero uno siano già state assegnate starebbe spingendo Audero verso la permanenza a Genova. L’ipotesi bianconera, al momento, è rimasta l’unica praticabile, ma resta connessa strettamente alla cessione di Mattia Perin. La Vecchia Signora deve prima vendere l’ex Genoa per monetizzare, e non sembra comunque disposta a versare a Ferrero i 20 milioni richiesti per Audero. In più la Juve punta su Perin e si sta muovendo per convincerlo a sposare nuovamente il progetto da numero 12.