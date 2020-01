Emil Audero è cresciuto con il mito di Gigi Buffon. Poster in cameretta e posto nello spogliatoio vicino al suo: il portiere della Sampdoria è cresciuto in bianconero quando Gigi era il migliore al mondo. E oggi racconta quei ricordi indelebili: "Sono cresciuto con Buffon, allenandomi con lui per tanti anni, condividendo per due anni lo spogliatoio con lui. E' il mio mito, da quando ero bambino è stato la mia fonte d'ispirazione - svela a Sampdoria.it - Affrontarlo quest'anno, sapere che io sono nel suo stesso campionato fa una bella impressione. L'anno scorso lui era a Parigi, e pensavo che avrei voluto giocare una volta contro di lui, quest'anno mi rimangio le parole e mi godo questo momento".