Capitano del Giappone fresco di rinnovo con la Sampdoria. Maya Yoshida è uno dei blucerchiati più in vista in questo momento, e ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita contro la Juventus in programma domani a Marassi alle ore 18: "Dobbiamo combattere senza paura, ho visto la loro partita contro il Bologna ed è una grandissima squadra. Sarà difficile per noi ma dobbiamo arrivare a quota 40 punti il prima possibile! Cristiano Ronaldo un supereroe? Lui ha fatto tanto allenamento per diventare così forte, un gran professionista."