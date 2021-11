Contatti serrati, nel mezzo il futuro di Mohamed Amine. Juve e Samp parlano, perché il giocatore arrivato in estate dal PSV in bianconero e poi girato in prestito alla Samp non si fa più vedere. A ottobre è tornato in Olanda per motivi familiari e nelle scorse ore si è raccontato di un possibile ritiro a 19 anni. La soluzione immediata, racconta il Corriere di Torino, sarà quella dell'interruzione del prestito, con i due club che cercheranno insieme una soluzione per rimediare.