Dopo il lunedì di completo riposo concesso da Dejan Stankovic, la Sampdoria è tornata ad allenarsi a Bogliasco per preparare la sfida alla Juventus, per la quale l'obiettivo è recuperare diversi infortunati. Ecco il comunicato: "Per quanto riguarda i singoli, Andrea Conti, Filip Djuricic, Emirhan Ilkhan e Jeison Murillo hanno effettuato sessioni personalizzate mentre Bram Nuytinck è rimasto precauzionalmente a riposo dopo la botta al piede sinistro subita durante la sfida con i campani. Terapie e fisioterapie per Sam Lammers; Ignacio Pussetto prosegue infine il proprio iter riabilitativo. Domani, mercoledì, è in agenda una sessione mattutina".