Lagiocherà contro ladomenica allo Stadium. Tra le fila dei blucerchiati ballottaggio tra i pali: Emilpotrebbe non giocare, si deciderà tra oggi e domani. Stando a quanto riferisce Il Secondo XIX la Samp potrebbe lanciare Martin. Portiere sloveno di 19 anni, ma ha avuto come maestro per una stagione al Parma l’intramontabile Gigi Buffon.