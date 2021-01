"Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Albin Ekdal.



Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 84 presenze e due reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2022."



Ekdal fu portato in Italia dal Brommapojkarna, stesso vivaio nel quale sarebbe poi maturato Kulusevski. Nel 2009 la cessione al Siena e poi un pellegrinaggio che ha portato il centrocampista svedese alla Samp nel 2018.