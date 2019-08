Dennis Praet è ufficialmente un nuovo centrocampista del Leicester. Dopo essere stato accostato con forza dapprima alla Juventus, in particolare la scorsa estate, e al Milan, in queste ultime settimane, il talento belga trova la propria nuova casa in Inghilterra, con i documenti firmati a pochi minuti dal termine della finestra estiva di Premier League, che si chiusa alle ore 18 di oggi. Alla Sampdoria vanno 20 milioni di euro da parte del club inglese.