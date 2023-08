Ora è ufficiale: un nuovo colpo per la Samp, che firma Lemina. Non si tratta però di Mario, l'ex centrocampista della Juve, bensì di suo fratello Noah, alla prima avventura in Italia. Il giovane attaccante arriva dal Psg per la prossima stagione e ad allenarlo sarà Andrea Pirlo, ex compagno di squadra del fratello proprio alla Juve.Ecco il comunicato: "La Sampdoria ha annunciato l'operazione in entrata con un comunicato ufficiale: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Paris Saint-Germain F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Noha Lemina (nato a Libreville, Gabon, il 17 giugno 2005). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2024".