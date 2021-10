DAL SITO UFFICIALE DELLA SAMPDORIALa Sampdoria continua ad allenarsi a Bogliasco, priva dei sette nazionali ma con i Primavera Matteo Esposito, Luca Polli, Marco Somma e Gerard Yepes Laut aggregati. Sul campo 1 del “Mugnaini”, Roberto D’Aversa e lo staff hanno diretto una seduta a base di esercitazioni psicocinetiche e torelli, conclusa con un triangolare 5 contro 5 su spazi ristretti.Sabato. Regolarmente in gruppo Manolo Gabbiadini e Mohammed Ihattaren; personalizzato programmato per Ernesto Torregrossa, mentre Valerio Verre e Ronaldo Viera proseguono i rispettivi percorsi di recupero agonistico. Domani, sabato, al mattino è in programma l’ultima seduta della settimana.