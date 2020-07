Morten Thorsby si racconta. Il centrocampista rivelazione della Samp ha parlato alla Gazzetta nel giorno della gara con la Juve: "Un po’ me lo aspettavo. Sono cresciuto molto, questo è per me motivo di soddisfazione, anche se l’inizio è stato difficile. Sapevo che il primo anno di A sarebbe stato così, ma in quel momento sono stati importanti il presidente Ferrero, la società e i compagni. Ora che le cose vanno bene voglio ringraziarli pubblicamente".



RANIERI - "Splendido. Ha fatto un gran lavoro con tutti noi, tirando fuori il meglio anche quando le cose non andavano bene. Con lui voglio crescere ancora".



JUVE - "Sappiamo che la partita contro di noi è importante per la Juventus, ma andiamo a Torino intenzionati a fare una grande prestazione. All’andata tutta la Samp giocò benissimo, e fummo battuti solo da due prodezze".