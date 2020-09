Claudio Ranieri pronto al debutto. L'allenatore della Samp ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla gara contro la Juventus. Ecco le sue parole: "Ricomincia la Serie A, per me è un esordio perché la scorsa stagione sono entrato in corsa e devo ammettere che c’è sempre un po’ di emozione".



SECONDA STAGIONE - "Abbiamo un vantaggio con noi stessi, ci conosciamo e sappiamo cosa e come fare anche se di fronte troveremo una corazzata, la squadra capace di laurearsi per nove volte consecutive campione d’Italia".



PIRLO - "Quando si cambia guida tecnica ci vuole sempre un po’ di tempo per capire le nuove idee tattiche. A Pirlo faccio un grosso in bocca al lupo affinché possa diventare un tecnico di successo, però domenica c’è la partita e noi siamo pronti a giocare, a spingere, a lottare per ottenere il massimo".



TIFOSI - "Non avere i tifosi allo stadio è bruttissimo perché loro sono l’anima del calcio. La scorsa stagione i nostri tifosi ci hanno coccolato nei momenti più difficili, sono stanti la nostra forza. Anche se non possono essere ancora al nostro fianco negli stadi, chiedo loro di continuare a starci vicino e noi cercheremo di ripagare sul fianco con le soddisfazioni che non hanno avuto l’anno scorso".