Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato dopo il derby vinto col Genoa: "È stata una partita molto dura per entrambe le squadre, per fortuna alla fine siamo riusciti a fare gol. Vincere il derby è sempre importante a prescindere dalla classifica, ma questo era uno scontro diretto per la salvezza e i punti valgono doppio. Provo un'emozione indescrivibile".



JUVE - "Thiago Motta è un bravissimo allenatore. Quagliarella aveva dato tutto e aveva un problema fisico, per questo l'ho sostituito. Dobbiamo andare avanti così, da domani penseremo alla prossima gara di campionato contro la Juventus".