Intervistato da DAZN, l'attaccante della Sampdoria Ciccio Caputo ha parlato a tutto tondo della sua carriera e dell'annata in blucerchiato, facendo anche due riferimenti ad altrettanti giocatori della Juve. Ecco quanto ha raccontato ai microfoni dell'emittente: "Chiellini è il difensore più forte che abbia mai incontrato. Quando affronti Giorgio capisci cosa significhi giocare in Serie A. In un modo o nell'altro ti porta via tutto. Vlahovic invece è l'attaccante più forte in Serie A: è un giocatore giovane che sta facendo benissimo ma in lui vedo cattiveria, personalità e voglia di arrivare. Ha tutto per essere il migliore al mondo".