La Sampdoria e un nuovo super colpo, pescato nel mercato degli svincolati: Jesé Rodriguez, ex Psg e Real Madrid. La trattativa è stata realmente lampo, tanto è vero che l'attaccante in questo momento è già a Genova per le visite mediche, che potrebbero svolgersi anche a breve. Il calciatore classe 1993 si trova nel capoluogo ligure per la firma sul contratto, che però potrà arrivare soltanto dopo l'ufficializzazione di Omar Colley al Besiktas. Lo riporta calciomercato.com.