Iniziano già a circolare le prime voci di mercato in vista di gennaio, e la Sampdoria non fa eccezione. Dopo Dragusin e Ihattaren, ecco un altro giocatore di proprietà della Juventus: Luca. A rilanciare le indiscrezioni, è il portale spagnolo Todofichajes.com: il terzino sinistro bianconero potrebbe partire in prestito a gennaio, e la Samp lo ha sondato. Sul giocatore c’è anche il West Ham, ma non in prestito.