Non è il momento di pensare alla Juve per Vladyslav Supryaga. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l'attaccante della Sampdoria, prossima avversaria dei bianconeri in campionato, sta vivendo giorni di grande apprensione per le sorti del padre, 57 anni, e del fratello maggiore di 27, che sono stati chiamati ad arruolarsi nell'esercito ucraino per fronteggiare i soldati russi. Naturalmente tutta la squadra di Marco Giampaolo gli si è stretta attorno per aiutarlo in questo difficilissimo frangente, con la speranza che la guerra diventi presto solo un brutto ricordo.