Le parole dell'esordiente Simone Trimboli, ai canali ufficiali della Sampdoria:



"Tanti anni all’interno del settore giovanile si coronano con questo esordio che per me ha sempre rappresentato un sogno fin da bambino. Farlo a Marassi, con i tifosi è stato bellissimo, peccato soltanto per il risultato. Già a Udine ci avevo sperato, poi il mister aveva fatto altre scelte. Questa sera quando mi ha chiamato durante il riscaldamento mi sono fermato un attimo, poi ho realizzato e sono andato di corsa verso la panchina per prendere la maglia e prepararmi ad entrare. È accaduto tutto in un batter d’occhio, tutto bellissimo. Quando abbiamo accorciato le distanze, ci abbiamo creduto però la Juve ha trovato il terzo gol che ha chiuso la partita. Ora dobbiamo pensare già alla trasferta di Venezia perché la classifica chiede punti e, se giochiamo con il coraggio messo in campo oggi, possiamo riuscirci"