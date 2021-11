- Primo incrocio tra Sampdoria e Juventus in Serie A; le bianconere hanno vinto 19 delle 20 partite contro avversarie affrontate per la prima volta nel massimo campionato (unica eccezione il ko col Milan nel novembre 2018) e hanno tenuto la porta inviolata in 14 di queste.- La Sampdoria ha raccolto 12 punti nelle prime sette partite di questa Serie A (4V, 3P); l’ultima esordiente che nella sua prima stagione nel massimo campionato aveva fatto meglio dopo lo stesso numero di gare era stata il Milan nel 2018/19 (17 punti), terzo al termine della competizione.- La Juventus ha vinto ognuna delle ultime 15 trasferte di Serie A. Da quando Opta raccoglie questo tipo di dati (2004/05) solo due squadre hanno centrato più successi consecutivi in esterna nel torneo: il Brescia (22 tra febbraio 2013 e novembre 2014) e la Sassari Torres (30 tra il febbraio 2010 e l’aprile 2012).- Si affrontano in questa sfida due delle cinque giocatrici che hanno preso parte a più gol in questa Serie A: Yoreli Rincón e Valentina Cernoia (sei a testa). La blucerchiata conta una rete e cinque assist, la bianconera tre sigilli e tre passaggi vincenti – insieme a loro ci sono Sofia Cantore (sette), Karin Lundin (sette) e Valentina Giacinti (sei).- Nel 2021 solo Cristiana Girelli (22) ha segnato più gol di Andrea Stasková (18) per la Juventus in tutte le competizioni. L’attaccante ceca, a segno nell’ultimo turno di Serie A, potrebbe andare a bersaglio per più gare di fila in campionato per la seconda volta dall’inizio della scorsa stagione (la prima a marzo, tre match)".Da Juventus.com