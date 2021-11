Sospiro di sollievo per Arianna. La giocatrice classe 1999 dellaè uscita dal campo dolorante al 75' della partita odierna contro la, dopo essersi resa protagonista di una buona prestazione sfiorando anche il gol su calcio di punizione. Fortunatamente le sue condizioni fisiche non sembrano destare preoccupazione: nessun infortunio per lei, ma solo crampi dovuti al grande sforzo profuso sul rettangolo di gioco, che ha lasciato a un quarto d'ora dal fischio finale cedendo il suo posto a Cristiana Girelli.