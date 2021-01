Alla vigilia della partita contro la Sampdoria Andrea Pirlo deve sciogliere ancora qualche dubbio di formazione. L'allenamento di oggi sarà fondamentale per capire se Chiellini e de Ligt saranno a disposizione per la gara di Genova. Assenti sicuri Dejan Kulusevski squalificato, e Paulo Dybala, che sta recuperando dal problema al ginocchio e verrà valutato giorno per giorno. Spazio dal primo minuto per Federico Chiesa, che sta bene e l'allenatore lo lancerà dall'inizio contro l'ex squadra di papà Enrico.