Non solo Max Allegri: a fine stagione a lasciare sicuramente la Juventus sarà anche Martin Caceres. Così come per il tecnico, quella contro la Sampdoria sarà l'ultima partita in bianconero per il difensore uruguaiano: un match in cui El Pelado giocherà da titolare. Allegri lo ha annunciato oggi in conferenza stampa: a Marassi ci sarà spazio per Caceres dal primo minuto nel ruolo di terzino destro, in una retroguardia completata da Rugani, Chiellini e De Sciglio. E' durata appena sei mesi la terza esperienza bianconera nella carriera del giocatore di Montevideo: per lui è pronto l'addio a Torino.