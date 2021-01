11







di Cristiano Corbo

Tutto liscio, come la pioggia che scorre su Marassi. Sampdoria-Juve, al 45', è 0-1 ed è tutto merito dell'inserimento forsennato di Federico Chiesa. Dell'esterno bianconero il gol che decide fino a questo momento la sfida di Genova, dove la Juventus non solo ha approcciato alla grande, ma ha saputo anche soffrire e serrare le fila quando la Samp s'è fatta vedere nella trequarti avversaria.



Per Chiesa è il settimo gol, che fa il pari ai sette assist finora accumulati in stagione. E l'azione della rete è spettacolare: scambio Morata-Ronaldo, quindi lo spagnolo che serve Chiesa sulla corsa. Due su tre sono finiti tra i TOP del match, scopriteli nella nostra gallery dedicata...