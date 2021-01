C'è un bel clima fra i tifosi della Juve dopo la convincente vittoria sulla Samp, stando a quanto emerge navigando fra i post pubblicati su Instagram e Twitter. Al netto di qualche preoccupazione (ad oggi senza grosse conseguenze) per i gol mancati da Cristiano Ronaldo, i sostenitori bianconeri sembrano soddisfatti per il buon momento dei ragazzi di Pirlo. McKennie e Arthur continuano ad essere fra i più acclamati, ma in queste ore è senza dubbio Giorgio Chiellini l'uomo-copertina: molti "meme" sono dedicati al granitico difensore, che anche stasera non ha fatto rimpiangere un altro beniamino (più recente) come Matthijs De Ligt.