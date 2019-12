La Juventus perde Rodrigo Bentancur per la sfida di campionato contro la Sampdoria. Il centrocampista uruguaiano è infatti squalificato per il match contro i blucerchiati. Diffidato nel precedente match contro l'Udinese, l'ex Boca è stato ammonito nel corso dell'ultimo match in casa giocato dalla Juventus. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport Bentancur potrebbe essere sostituito da Rabiot che si candida per la terza partita di fila in bianconero. Fin'ora non è mai successo.