La Juventus sta per incrociare i propri destini con quelli della Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris di Genova, meglio noto come Marassi. Un impianto molto suggestivo, con atmosfere "inglesi" per la vicinanza degli spalti al campo. Anche se purtroppo in tempi di pandemia viene meno la carica del pubblico. Uno stadio tutto da ammirare ogni volta che ci si va a giocare, prima di immergersi completamente in clima partita.



Qui di seguito la gallery con foto e video da Marassi prima di Samp-Juve, dai profili Twitter dei due club