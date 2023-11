Arriva la seconda sconfitta consecutiva per lache ha subìto 8 gol nelle ultime due segnandone solo 1. Se la sconfitta contro l'Atalanta era bugiarda nel risultata, questa contro la Samp é forse severa, ma sincera. Montero rimescola le carte, cambia qualcosa nel sistema e negli uomini, ma non funziona: reparti lunghi, squadra con poco equilibrio e i doriani trovano praterie dove far male e colpire. A questo, si aggiunge la difficoltà nel trasformare in rete le occasioni create.– Incolpevole sui primi due gol, in mezzo c’è un vero e proprio miracolo. Sul terzo è concorso di colpe con Crapisto– Soffre come tutto il reparto, quando arriva l'onda blucerchiata è dura arginarlaPesa l’intervento che porta al rigore che sblocca il match– Montero lo chiama in causa e lui risponde presente. Fase offensiva e difensiva, dice sempre la sua– Finché ne ha riesce a infastidire la difesa blucerchiata, poi rallenta il passo (Dal 62’– Si accende a sprazzi e mostra qualcosa di interessante. Tarantolato quando si muove negli spazi brevi)– Una partita da diga, è ovunque. Ma sul gol del 2-0 mostra una falla pericolosa– Più che regista, oggi è attore non protagonista. Entra ed esce dal gioco, manca di continuità (Dal 70’– Si è parlato tanto di lui, nel cedere come tocca il pallone si capisce il perché)– Partita in apnea, costretto più volte a rincorrere– Galleggia tra le linee, a volte sbatte, altre volte inventa. Segnerebbe anche, ma viene inspiegabilmente annullato: non si spiega.– Perde il confronto diretto con la difesa blucerchiata (Dal 62’– Si fa anticipare e la Samp segna il 3 a 0. Sbaglia nell’occasione ed è un errore che pesa)– Riferimento offensivo sulla carta, ma di palloni là davanti ne tiene proprio pochi (Dal 55’– Prova a dare pepe, ma entra in una fase in cui il match gira a favore della Samp)– Cambia qualcosa nel sistema di gioco e nei giocatori in campo, viene meno l’equilibrio. Reparti lunghi e distanti, la Samp trova praterie dove trottare e infilarsi. Davanti manca il killer instinct