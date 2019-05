di CC

Pinsoglio 5 - Prima presenza e mezzo brivido incassato. Gli sorridono tutti, pure i centravanti avversari, senza la garra dei soliti giorni. E quando sembra scorrere tutto liscio, l'errore d'anticipo sul gol di Defrel.



Caceres 6.5 - Doppia fase da vecchi tempi, con un inizio positivo che incoraggia anche i compagni. Nella ripresa pensa maggiormente a contenere.



Rugani 6 - Piccola sbavatura, poi tutto ok. Amministra la fase difensiva bianconera con la solita intelligenza.



Chiellini 6.5 - Possente e determinante. Defrel è chiuso nella sua morsa, mentre Quagliarella può poco. Ultima da leader.

Dal 65' Bonucci 6 - Normale amministrazione.



De Sciglio 6 - Non c'è la stessa costanza di sempre. Si limita a dettare i tempi e a contenere, in una serata in cui non gli si chiedeva altro.



Cuadrado 6 - Nel primo tempo è impacciato, quasi chiuso dalla sua inconcludenza. Si alzano i ritmi e s'alza pure il suo livello.



Emre Can 6.5 - Quando alza la testa è un pericolo per tutti. Ma che sfortuna in questo finale.

Dal 58' Portanova 6.5 - Prima gara in questa stagione, al debutto assoluto in prima squadra. Meritato.



Bentancur 6.5 - Paradossalmente, è l'uomo più pericoloso dei bianconeri. E un paio di chance ce l'ha sulla coscienza.



Pereira 6 - Ottima possibilità, ma sfruttata a metà. E' una tanica di qualità che però non incendia la gara.

Dal 75' Nicolussi 6 - Altra presenza messa in cascina.



Dybala 5 - Prima il nulla, poi una botta di sinistro. Francamente, se questo è Dybala (pure vicino alla porta), c'è un problema.



Kean 6 - Si muove bene e dà qualità all'attacco. Si spegne col passare dei minuti e della frenesia.



Allegri 6.5 - 38 formazioni su 38 gare. Non ha perso neanche questa, per quel che vale.