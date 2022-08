4-3-3 classico come disegnato prima del match? Non proprio. Infatti Massimiliano Allegri ha disegnato una Juventus diversa, soprattutto in fase di non possesso. Quando la palla è tra i piedi della Sampdoria, infatti, i bianconeri si schierano con un 4-4-2 con McKennie a fare da seconda punta e Kostic e Cuadrado che scendono sulla linea del centrocampo.