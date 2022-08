Dopo la netta vittoria per 3 a 0 alla prima di campionato contro il Sassuolo, lascende in campo per la seconda di Serie A, la prima in trasferta, contro lanella cornice di Marassi. È una Juve acciaccata quella che si presenta a Genova, che rispetto alla sfida precedente perde Di Maria e Bonucci; l'obiettivo, però, non manca: mettere altri tre punti in banca e dare continuità.Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieria; Leris, Djuricic, Sabiri; Caputo.(4-3-3): Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.