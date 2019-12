Si avvicina Sampdoria contro Juventus, partita inaugurale di quest'ultima giornata di Serie A nel 2019. A Genova i bianconeri sono alla prova del nove, per provare a staccare l'Inter in classifica e mettere pressione fino a quando i nerazzurri non il Genoa il 21 dicembre. Così, secondo quanto riporta Sky Sport, ecco le ultime indiscrezioni di formazione sulle due squadre. Per Claudio Ranieri, che fa gli onori di casa, c'è il ballottaggio sui due da piazzare in avanti, con Gabbiadini e Quagliarella favoriti, anche se il capitano è ancora in dubbio. Al suo posto, pronto Ramirez. Per Sarri, invece, sembra profilarsi l'ipotesi tridente: fuori quindi Bernardeschi, secondo i pronostici di giornata, e dentro Higuain. Rabiot potrebbe trovare quindi spazio a centrocampo, con Sarri che non azzarderebbe cambiamenti in difesa, anche se persiste il ballottaggio Cuadrado-Danilo. Il segnale più importante, comunque, riguarderebbe il tridente. Nel caso fosse confermato, rappresenterebbe una svolta tattica importante, perché confermerebbe un'ipotesi, quei tre là davanti, sinora ritenuta provvisoria.