La Juve vince da squadra matura. Gioca la sua partita, soffre anche e in tranquillità festeggia: è 2-0 sulla Samp a Marassi. Sotto la pioggia battente segnano Chiesa e Ramsey, in contropiede nel finale. Due gol facili facili arrivati da due belle manovre, ma soprattutto tre punti fondamentali che non sono frutto del caso, anzi. Mentalità ritrovata, punti importanti e qualche certezza in più per Pirlo. Anche nei singoli. Così può andare lontano.

Ecco le nostre pagelle: tutti i voti nella gallery, sfogliala o scorri verso il basso.