Your browser does not support iframes.









di Cristiano Corbo

Sembra una classica da fine stagione, uno 0-0 scritto e una storia d'amore da congedare senza farsi male. E invece, la Samp in 10 minuti liquida la Juventus, condannando la squadra - per l'ultima volta - di Massimiliano Allegri a salutare con una sonora sconfitta per 2-0. Decidono i gol di Defrel prima (male Pinsoglio, lanciatosi inspiegabilmente in anticipo) e il guizzo di Caprari su punizione. Insomma, finisce in modo mesto. Ma i sorrisi e le gioie di questi anni restano a prescindere dalla caduta a Marassi.

I voti? Li trovate nella nostra gallery dedicata.