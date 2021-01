10









Altri tre punti per la Juventus, che con la vittoria di Marassi conquista la quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppe e inizia a trovare quella continuità che era mancata finora. I bianconeri hanno scalato la classifica fino ad arrivare a -7 dal Milan capolista, un messaggio importante per i rossoneri e per l'Inter per far capire che, se qualcuno avesse avuto dei dubbi, per lo scudetto ci sono anche loro. Tra i migliori in campo nel successo con la Samp c'è senza dubbio il capitano Giorgio Chiellini, voti altalenanti per Ronaldo, promosso Morata.



Sfoglia la gallery per vedere le pagelle dei quotidiani sportivi e non solo