Risveglio con l’amaro in bocca per lache alla seconda di campionato non riesce a bissare la vittoria netta contro il Sassuolo e si deve accontentare dello 0 a 0 con laa Marassi. A conti fatti, i bianconeri devono già rincorrere le prime della classe. Al di là del risultato, però, da registrare un netto passo indietro dal punto di vista del gioco.. A non convincere è soprattutto il centrocampo, la prestazione die quella di Dusan. I migliori, all’unanimità,che salva la porta bianconera e il subentrante. In bilico tra la sufficienza e la bocciatura, invece, il tecnico Massimiliano Allegri.