Dal sito ufficiale dellaDoppio allenamento a gruppi per la Sampdoria in vista del Monday Night casalingo con la Juventus (ore 20.45). In mattinata il presidente Marco Lanna è passato a Bogliasco per far visita alla squadra e a mister Marco Giampaolo che sul campo 2 del “Mugnaini” ha diretto una seduta tattica: dapprima spazio ai difensori per mettere a punto i movimenti della linea, quindi dentro centrocampisti ed attaccanti per lavorare sullo sviluppo della fase offensiva. Nel pomeriggio ancora due gruppi impegnati in esercitazioni tecnico-tattiche.Singoli. Sul fronte dei singoli Omar Colley ha svolto una seduta mattutina differenziata per poi unirsi al gruppo; Manuel De Luca è invece rimasto a riposo in attesa di sottoporsi ad esami diagnostici al ginocchio sinistro. Andrea Conti e Simone Trimboli proseguono i rispettivi percorsi riabilitativi. Domani, sabato, è in programma una sessione mattutina.