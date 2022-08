Non di certo una delle sue migliori partite quella di Gleisonieri sera che si trova a dover guidare per la prima volta la difesa della Juventus visto il forfait di Leonardo Bonucci. Queste le sue pagelle dai principali quotidiani sportivi italiani:: Alla centesima presenza in Serie A rischia la frittata con un liscio clamoroso su cui lo salva la traversa. Meno sicuro senza Bonucci accanto, sbaglia più del solito.: Senza Bonucci, deve assumere la leadership della difesa, ma l’inizio è con il brivido: buca l’intervento e apre la strada a Leris. E non è l’unico errore di lettura.: Esce bene da un avvio con qualche brivido. Si riscatta al quarto d'ora con un lancio alla Bonucci per Cuadrado. Nei duelli è difficile da superare.