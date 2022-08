Non convinceche aveva chiesto continuità dopo la buona prestazione contro il Sassuolo. Queste le pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani:5: Allegri gli dà fiducia dopo la buona prova contro il Sassuolo ma non si ripete. Più difesa che attacco, si perde l'inserimento di Leris sulla traversa. Ammonito, esce nell'intervallo.5: Rischia grosso ad inizio partita: perde Leris in area che non ne approfitta. Scampato il pericolo fatica comunque ad entrare in partita tanto che all'intervallo Allegri lo lascia in spogliatoio. Un passo indietro rispetto al Sassuolo.5: Un passo indietro rispetto al debutto incoraggiante con il Sassuolo. Sorpreso dal taglio di Leris, che sfiora il gol, ammonito e sostituito.