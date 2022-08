Scende in campo laper la seconda gara di campionato. Dopo l'esordio all'Allianz Stadium contro ilora gara in trasferta a Marassi contro la. Il fischietto della gara èdella sezione di Palermo. Per la sfida Massimiliano Allegri ha dovuto fare a meno di molti infortunati ma recupera i due squalificati della prima giornata: Moise Kean ed Adrien Rabiot. Di seguito tutti gli episodi arbitrali dubbi della gara.62' - Ammonito Leris per fallo su KosticINTERVALLO44' - Ammonito Alex Sandro per aver fermato una ripartenza42' - Ammonito Djuricic37' - Si lamenta Leris per un contrasto in area con Rabiot, tutto regolare per l'arbitro22' - Kostic calcia e colpisce Ferrari, viene controllato dal VAR l'impatto della palla dopo il tiro del serbo, tutto regolare.1'- Inizia la gara