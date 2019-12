Caos giali. Dati e non dati. Una piccola macchia nella direzione di gara di Rocchi, raccontata così da La Gazzetta dello Sport: 'Al 3’ Murru giù in area: prima sbraccia con Demiral poi la spinta del turco, ma per Rocchi non c’è nulla, scelta al limite ma giusta. All’8’ manca il giallo a Pjanic su Ramirez: duro in ritardo coi tacchetti. Al 13’ il mani di Higuain non c’è: spalla. Al 34’ Demiral da dietro col ginocchio su Ramirez, solo punizione ma il giallo ci stava. Che arriva per il turco giustamente al 76’ quando va faccia a faccia con Caprari, ammonito anche lui, dopo un contrasto. All’89 CR7 in gol, ma è fuorigioco. Al 92’ Caprari ha il gomito alto, dietro di lui c’è Demiral, ma l’ha già abbassato quando l’altro si butta a terra indicando un colpo quasi virtuale. Nulla da fare: per Caprari giallo bis ed espulsione. Ingiusta'.