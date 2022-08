La moviola dei giornali, dopodi ieri sera:- Non brilla il siciliano Abisso, ma non commette errori, cerca di tenere la partita su binari accettabili, l’opera di Rocchi di riavvicinarlo alla Juve (non la dirige dal brutto Juve-Benevento del marzo 2021, 519 giorni fa) ha posto la prima pietra. Rivedibile dal punto di vista disciplinare. La chiude con 5 gialli e 22 falli fischiati.IN FUORIGIOCORabiot segna al 20’ della ripresa, dopo un pallone rubato (senza fallo) da Miretti a Rincon e il servizio a Vlahovic, che servirà poi l’assist per il francese. Il problema è che l’attaccante è, non proprio di un pelo, oltre Colley, infrazione non colta (e non era difficile) dall’assi-stente numero due, Zingarelli.PROIEZIONEA proposito di Zingarelli, valuta fuori un pallone che, in realtà, Leris era riuscito a tenere in campo: la proiezione del pallone, infatti, è abbondantemente sulla linea, per considerarlo fuori dovrebbe aver oltrepassato completamente la linea perimetrale.NO RIGORENel primo tempo, tiro di Kostic, Ferrari devia, da una immagine pare con il braccio destro, da quella retroporta più con la coscia destra, in mancanza di altre immagini prendiamo per buona questa.VAR: Banti 6,5Guadagna la serata di Lissone con il gol annullato.- Vlahovic fuorigioco, giusto annullare.PRIMO TEMPO23’ Check dalla sala Var dopo una conclusione di Kostic deviata col corpo da Ferrari. Nulla da ravvisare.41’ Giallo corretto a Djuricic per intervento su Rabiot.44’ Corretta anche l’ammonizione per Alex Sandro, irruento su Sabiri.SECONDO TEMPO5’ Vlahovic è atterrato in area, ma è spalla-spalla con Colley. Non ci sono gli estremi per un intervento dell’arbitro Abisso.17’ Leris fuoritempo su Kostic: giallo giusto.20’ Anullato il gol di Rabiot: Vlahovic, che lo aveva servito, è stato individuato in fuorigioco dal Var nel momento in cui ha ricevuto la sfera da Miretti. Il fuorigioco effettivamente era netto.41’ Verre entra duro su Rovella, ammonizione inevitabile.46’ Ci sta anche il giallo a Rovella, duro su Sabisi.- L’episodio clou della partita, risolto senza dubbi e incertezze da parte del Var Banti, avviene al 20’ della ripresa: c’è una verticalizzazione rasoterra di Miretti per Vlahovic che fugge sulla fascia sinistra, sterza e serve a centro area il compagno Rabiot che insacca di sinistro. Sarebbe il gol del vantaggio della Juve, ma il Var pesca la posizione di partenza del serbo, in fuorigioco sul lancio del compagno. Posizione non rilevata inizialmente dall’assistente Zingarelli che aveva convalidato la rete. Per il resto, senza grossi problemi la direzione di Abisso. Appaiono corretti i cartellini gialli mostrati a Djuricic e Alex Sandro nel primo tempo e a Leris, Verre e Rovella nella ripresa di una gara tutto sommato corretta.