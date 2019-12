La Sampdoria è la squadra che ha lasciato più volte la porta inviolata in Serie A. O meglio, lo sarebbe, se il campionato fosse cominciato con l'insediamento del tecnico romano sulla panchina della Sampdoria: esordio contro la "sua" Roma il 20 settembre, guarda caso, finito 0 a 0. Da allora, per altre quattro volte i blucerchiati hanno tenuto la porta inviolata, un piccolo record per quella che, nello stesso periodo di tempo, sarebbe la seconda difesa della Serie A.