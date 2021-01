10









Andrea Pirlo parla nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Samp: "E' una buona squadra che viene da un ottimo periodo. Ha fatto vittorie anche importanti, è in un periodo positivo, ha avuto anche innesti importanti, di grande qualità, che hanno allungato la rosa. Sarà una partita difficile come tutte quelle che si giocano contro Mister Ranieri, allenatore molto preparato e che stimo molto. Sarà difficile.



FAGIOLI - Resterà in prima squadra o farà la spola? Ha fatto bene l'altra sera. Si è aggregato a noi anche perché è partito Portanova e per sostituirlo nella rosa abbiamo pensato a lui fin dall'inizio di gennaio. Farà parte della Prima Squadra e in qualche occasione potrà andare con l'U23.



UNDER 23 E PRIMAVERA - Dinamiche e trafila? Devono essere bravi per giocare nella Juve, è la cosa più importante. Il progetto giovanile e della seconda squadra è comune a tutti, che la Juve porta avanti da anni, con allenatori e giocatori capaci che hanno voglia di giocare a calcio. Interpretano tutti un calcio propositivo, da mister Zauli a Bonatti. Ci sentiamo spesso io e Zauli per confrontarci sui ragazzi, quando vengono da noi ad allenarsi o quando scendono da loro per giocare. E' un bel rapporto e siamo contenti del progetto.



INFORTUNATI - Oggi dovrebbero allenarsi tuti in gruppo, tranne Dybala che sta cercando di recuperare e lo valuteremo giorno per giorno, ogni tanto sente ancora qualche fitta nel ginocchio, però speriamo di essere sulla strada buona. De Ligt o Chiellini? Non abbiamo deciso. De Ligt è stato fuori un po' e l'altra sera ha fatto la prima, ora abbiamo un tour de force di tante partite importanti, ci sarà da recuperare bene e vedere chi starà meglio per metterli in campo.



CHIESA - Titolare? Sta bene. Veniva da un infortunio alla caviglia, ma è entrato bene. E domani partirà dall'inizio.



MCKENNIE - E' talmente giovane che può migliorare in tutto. Siamo stati bravi ad andare a prenderlo prima di tutti in Germania, siamo contenti di averlo. E' un ragazzo umile che ha voglia di migliorare, sicuramente può farlo soprattutto a livello tecnico, dove è un po' sporco nelle ricezioni, nel movimento con il corpo, in quello può migliorare. Ma è sano, sa che non è arrivato e questo è già un bel punto di partenza.



SAMP - Con le difese chiuse bisogna avere pazienza, non forzare le giocate e farli aprire muovendo da una parte all'altra. Quando troviamo il momento giusto andiamo nello spazio dove imbucare. Sarà difficile perché loro si metteranno dietro con le due linee da 4 e faranno grande densità. Ranieri è un allenatore che tiene le linee molto strette, servirà pazienza.



DIFESA - Possibile una difesa a tre con De Ligt, Bonucci e Chiellini? Ora abbiamo tutti, ci saranno rotazioni. A volte giocheranno tre difensori, a volte due. Dipenderà dalla partita. MORATA - Preoccupazione psicologica per la concorrenza? Lui è tranquillo, non ho detto che è in difficoltà, ma veniva da un periodo di inattività perché si era fatto male e stava molto bene. Purtroppo ha avuto un piccolo acciacco, ma è tornato a fare bene. Ha giocato l'altra sera e siamo anche riusciti a farlo riposare per un po' di minuti. Sarà al top. E' un ragazzo che conosciamo bene, vive di entusiasmo, bisogna riportargli questo. Sa che è importante per la Juve, ha fatto molto bene e tornerà ai suoi livelli.



IBRA-LUKAKU - Poca una giornata? Del Giudice Sportivo non sapevo nulla, non ho letto. Sono cose che sono successe su un altro campo, è giusto che mi astenga da queste valutazioni.



RONALDO - Provvedimenti della società? Aveva il giorno libero, ognuno nella vita privata è libero di fare ciò che crede. Noi siamo qua e quando sono qua sono sotto il mio controllo, quando sono fuori sono cittadini liberi, quindi ognuno si prende le proprie responsabilità.



DYBALA - Come tutti ha il piacere di venire a vedere le partite, siamo contenti che sia allo stadio con tutto il gruppo.



KHEDIRA - Si sta allenando con noi da inizio stagione, il mercato chiuderà a breve poi vedremo il da farsi. Di lui abbiamo già parlato in passato.



MERCATO - No, come ho detto, stiamo bene così, poi il mercato è fatto di opportunità, se ci sarà la coglieremo. Ho giocatori forti in attacco, disponibili anche a fare più ruoli, ci adatteremo anche a restare così, sono giocatori forti che possono continuare in questa stagione.



FORMAZIONE - Scelta solo in base a domani, non all'Inter. Si guarda una partita alla volta, lo sanno i giocatori, domani c'è un avversario temibile come la Samp e in base a quella scegliamo la formazione.



RONALDO-MORATA - Domani partiranno loro due davanti".