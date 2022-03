Intervenuto nella sua rubrica settimanale su Calciomercato.com, l'ex fischietto Massimo Chiesa ha analizzato anche la direzione arbitrale di Sampdoria-Juve, attribuendo un 6 a Valeri (al Var Aureliano). Ecco la motivazione: "Non sono convintissimo del fallo di Colley su Kean in area blucerchiata, diciamo che ci può stare ma non è dei più limpidi. E' assolutamente rigore quello concesso alla Samp per fallo di mano di Rabiot, giusta anche la scelta di non aver ammonito il francese perché il tiro di Candreva non era diretto in porta e non c'era concreta possibilità di rete. Bravo Valeri a fischiare e giusto l'intervento del Var, ha corretto la scelta dell'arbitro che per come era posizionato non era in grado di vedere se fosse punizione o rigore".