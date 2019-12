Your browser does not support iframes.

Cristiano Ronaldo sfida le leggi della fisica per segnare il 2-1 che permette alla Juve di espugnare Marassi, e il suo super gol fa subito il giro del mondo. Il gesto atletico del portoghese contro la Samp è diventato virale sui social network nel giro di pochi minuti, non solo in Italia (tanti "meme" anche dall'estero): l’immagine del povero Murru, marcatore blucerchiato per l'occasione, che si fa in pratica saltare sulle spalle da CR7, rimbalza da pc a pc.



Nella nostra gallery vi proponiamo i fotomontaggi più ironici sull'episodio che, per inciso, mette in ombra l’altro gol meraviglioso segnato da Dybala durante la partita…