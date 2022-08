Si va verso il sold out allo, dove questa sera a partire dalle 20.45 si disputerà la sfida tra, valida per la seconda giornata di campionato. I blucerchiati, infatti, hanno già staccato 11.000 biglietti, ai quali sono da aggiungere i 14.600 abbonati. Oltre 26.000, quindi, i posti occupati, con gli ultimi tagliandi ancora in vendita per le ore che mancano al fischio d'inizio.