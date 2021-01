1









Stando a quanto riporta Tuttosport, la sfida di oggi tra Juventus e Sampdoria sarà l’occasione per Fabio Paratici di osservare un talento che sta rubando l’occhio in questa stagione, Mikkel Damsgaard: “Difficile sbilanciarsi anche sull’impiego (titolare o subentrante) di un altro elemento che in prospettiva Juventus merita un occhio di riguardo: il centrocampista danese Mikkel Damsgaard. E’ uno dei talenti più marcati, e ambiti, della Sampdoria. Contro l’Inter è stato protagonista di una grande prestazione (assist compreso) che ha contirbuito al compimento dell’impresa. Vuole ripetersi anche contro la Juventus. Sa peraltro che l’occasione può tornare utile per mettersi in mostra, oltre che per creare problemi: Paratici segue con attenzione Damsgaard, così come fanno alcuni club della Premier League (Tottenham, West Ham su tutti). Il futuro è tutto da scrivere, anche se lui è concentrato sul presente”.