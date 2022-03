E' solo questione di minuti prima che Sampdoria e Juventus scendono in campo in quel di Marassi, in una sfida dove entrambe le squadre vanno a caccia di punti pesantissimi per il finale della stagione. I blucerchiati per allontanarsi ulteriormente dalla zona salvezza, i bianconeri invece, per cementare sempre di più il quarto posto in classifica. Gli ultimi precedenti sorridono alla Vecchia Signora non solo per le vittorie ottenute, ma anche per le reti realizzate contro la Doria. Negli ultimi 6 incontri infatti, Madama ha messo a segno almeno 2 gol in ongi match contro i liguri e i tifosi si augurano che questo possa avvenire anche oggi.