Nell'allenamento di ieri Juan Cuadrado non si è allenato a causa di un attacco febbrile. Il colombiano oggi si è regolarmente allenato per intero con il gruppo e ora dovrebbe essere a disposizione di Massimiliano Allegri sabato alle ore 18 allo stadio Marassi di Genova. In caso di assenza del colombiano il tecnico livornese aveva già studiato un'alternativa: Moise Kean.



ALTERNATIVA - In caso di forfait sarebbe pronto Moise Kean. L'attaccante ha spesso deluso le aspettative ed è sicuramente diverso, per caratteristiche, rispetto a Juan Cuadrado. Entrambi però sono accomunati da una caratteristica: potrebbero agire accanto ad Alvaro Morata e Dusan Vlahovic nel tridente d'attacco di sabato.



ALLENAMENTO - Già ieri in allenamento Massimiliano Allegri in assenza di Juan Cuadrado ha voluto provare Moise Kean al suo posto e la combinazione ha funzionato. La rete di Dusan Vlahovic è arrivata dalla combinazione tra il numero 7 il numero 9, ma in campo accanto a loro era presente proprio Moise Kean.