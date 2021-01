È appena iniziata Samp-Juve, match valido per la prima giornata di ritorno di questa Serie A. Una gara da non fallire, contro l'ostica Sampdoria dell'ex allenatore bianconero Claudio Ranieri, con il Milan che continua i suoi tentativi di allungo in cima alla classifica ( ecco cos'ha fatto nel match di oggi pomeriggio ). Un match che avrà un avversario in più, considerato il tasso tecnico della Juventus:Sarà una sfida dove mettere anche fisico e generosità.